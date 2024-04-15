Gaziantep’te eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyesine nokta operasyon!

15 Nisan 2024 17:48 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 17:52

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen ve “terör eyleminde bulunabileceği” değerlendirilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 1 şüpheli yakalandı.

YABANCI UYRUKLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2017-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen A.A. isimli yabancı uyruklu (1) şüpheli şahsın saklandığı yer tespit edildi.

NOKTA OPERASYON

Şüpheli, jandarma ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

TUTUKLANDI

PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.