Gaziantep'te hatalı sollama faciası: Çok sayıda yaralı var!

07 Nisan 2024 18:38 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:54

Gaziantep’te önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil, başka bir araca çarptı. Kaza, eski Gaziantep-Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 BES 39 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 27 ACU 722 plakalı araçla çarpıştı.

6 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Muhsin Y., Hasan Hüseyin Y., Rüveyda Y., Habib Y., Samet K. ve Hacer Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.