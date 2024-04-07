07 Nisan 2024 18:38 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:54
Gaziantep'te hatalı sollama faciası: Çok sayıda yaralı var!
Gaziantep'te, Nizip'ten Gaziantep istikametine seyir halinde olan bir otomobil, önündeki aracı hatalı şekilde sollamaya çalışırken karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep’te önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil, başka bir araca çarptı. Kaza, eski Gaziantep-Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 BES 39 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 27 ACU 722 plakalı araçla çarpıştı.
6 YARALI
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Muhsin Y., Hasan Hüseyin Y., Rüveyda Y., Habib Y., Samet K. ve Hacer Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı