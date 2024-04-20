Gaziosmanpaşa'da 24 bina tahliye edilmişti! Toprak kaymasının olduğu bölge böyle görüntülendi

20 Nisan 2024 08:04 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 09:11

Gaziosmanpaşa’da dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Meydana gelen toprak kayması sonucu 24 bina hasar alarak tahliye edildi.

Valiliğin dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşın 78’i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşın ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleştiği açıklandı.

Günün doğmasıyla hasar alan binaların durumu bir kez daha görüntülendi. Görüntülerde binaların yer aldığı tepeden aşağı kayan toprak ile beraberinde götürdüğü molozlar ve devrilen ağaçlar dron ile görüntülendi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Gül "Şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Toplamda 114 kişiye denk geliyor. Otellere ve akrabalarının yanına yerleştirildi. Herhangi bir can kaybımız yok, yaralımız yok." dedi.

Bölgedeki operasyonun tamamen tedbir amaçlı olduğunu belirten Vali Gül "Olası bir can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için yaptığımız bir çalışma. Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazide. Şu ana kadar bir toprak kayması tespit edilmedi. Daha önce bilinen, riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve yıkılması gerekirken anlaşmazlık nedeniyle taşınması geciken yapılar buradakiler. Bunların taşınması ve yıkılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



