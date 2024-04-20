Gaziosmanpaşa'da korku dolu dakikalar! Toprak kaymasının yaşandığı an kamerada

20 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:20

Gaziosmanpaşa’da dün akşam saatlerinde bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu 30 bina ve 114 kişi tahliye edildi. Toprak kaymasının yaşandığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VALİ GÜL İNCELEMELERDE BULUNDU

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasının yaşandığı bölgeye gelen Vali Davut Gül incelemelerde bulundu.



İncelemelerin ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Burası riskli alan olarak ilan edilmiş. Kentsel dönüşüm devam ediyor. Tek katlı evler var. Bu tek katlı evlerden 3 tanesi dün toprak kayması neticesinde zarar gördü.

Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse muhtemel toprak kaymalarından etkilenmesi için tedbir amacıyla boşaltıldı. Şuan itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu bölgedeki evlerin normalde de boşaltılması gerekiyor. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor.

Vatandaşlar otellere ve akrabalarının yanlarına yerleştirildi. Evlerde yaşayanların kiracı ya da ev sahibi olup olmadığını belirlemeye çalışıyoruz. Bugün ve yarın kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak kalıcı bir şekilde evlerine çıkartacağız.

Her hangi bir can kaybımız yada yaralımız yok. Burada vatandaşlarımızın muhtemel bir can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için, Çevre Şehircilik Bakanlığı’mızın koordinesinde valilik, kaymakamlık, belediye, Kızılay, AFAD gibi kurumlarla birlikte bir organizasyon yaptık. Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazide.

Şuana kadar bu bölgenin genelinde bir toprak kayması tespit etmedik. Burada daha önce tespit edilen riskli yapı olarak kayıtlarda olan, normalde taşınması ve yıkılması gereken, şimdiye kadarda hak sahipleri ile belediye arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar var. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların riskli olduğu için taşınıp yıkılması lazım” şeklinde konuştu.