Gece yarısı kumar baskını: 24 kişi gözaltında!

16 Mart 2024 17:45 - Güncelleme : 16 Mart 2024 17:47

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette kumar oynandığına dair istihbarat aldı. Hemen harekete geçen ekipler, gece geç saatlerde söz konusu ikamete baskın düzenledi.

154 BİN 200 TL PARA CEZASI!

Operasyonda, 24 kişinin ruhsatsız bir ortamda kumar oynadıkları belirlendi. Kumarbazlar gözaltına alınırken, 154 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alınıyor.

Operasyon neticesinde masalarda bulunan para ve birçok oyun malzemelerine el konuldu. İkameti umuma açık yer haline getirerek kumar oynatan 1 şüpheli “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.