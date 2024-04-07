Genç kız 30'uncu kattan düşerek öldü! Cinayet şüphesi: Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltında

07 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:42

Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara Karmaz (24) 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.

Durumu fark eden kız kardeş, olayı site güvenliğine bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Dilara Karmaz ’ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

KARDEŞİ VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen kardeşi ve kız arkadaşının cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.