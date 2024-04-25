Gökyüzü bilim kurgu filmlerini aratmıyor! Meteoroloji uzmanı uyardı: Sadece toz gelmiyor

25 Nisan 2024 13:45 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:44

Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan, aylar öncesinden ilkbaharda toz taşınımı hakkında uyarmıştı. Nisan ayının son haftalarında artan toz taşınımının en yüksek seviyesi 25 Nisan'da görüldü.

METEOROLOJİ UZMANINDAN UYARI: 27 NİSAN'DA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Demirhan, Marmara'da hafta sonuna doğru azalacak olan toz taşınımının İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 2 katına çıkacağını belirtti.

Demirhan vatandaşlara "maskesiz dolaşmayın" uyarısında bulundu. Ünlü uzman açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bahar aylarında tüm Türkiye’de beklenen bir süreç olan toz taşınımı bütün bahar boyunca etkili oluyor. Afrika ve Arap çöllerinden Güneyli rüzgarla yurdumuza taşınır. Genelde Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Güney Ege, Doğu Anadolu bölgesinin güneyi etki altına girer ancak rüzgar kuvvetlendikçe kuzeye doğru da kayar. Bugünlerde özellikle yoğunluğu artmış durumda. Ülkemizin her yerinde farklı yoğunluklarda toz mevcut. Özellikle 25’inde saat 12:00’den sonraki olan saatlerde toz yoğunluğu tüm bölgelerde artıyor ve 26'sı itibariyle toz yoğunluğu Ege bölgesi sahili ve Marmara Bölgesi’nde gittikçe azalırken diğer bölgelerde İç Ege’den başlamak üzere batı Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz yoğunluğu artarak devam ediyor."

"MARMARA'DA AZALACAK DİĞER BÖLGELERDE ARTACAK!"

Demirhan belirli tarihlere dikkat çekerek toz taşınımının artacağı bölgelere dikkat çekti.

Toz taşınımın Afrika ve Arap bölgesindeki çöllerden kaynaklı yaşanması nedeniyle yoğunluğun yüksek olduğunun altını çizen Demirhan, insan sağlığına olan etkileri de hatırlattı.

Ünlü uzman sözlerine şunlarla devam etti:

"Marmara bölgesinde gittikçe azalan bir yoğunluğu var. Marmara bölgesinde cuma günü saat 18:00’den sonra oldukça azalır ve saat 18:00’den sonra da Ege ve Karadeniz kıyılarında azalma devam eder. Cumartesi günü yurt genelinde toz var ancak Marmara da çok az, Akdeniz bölgesi Doğu Anadolu bölgesi güneydoğu Anadolu bölgesi Karadeniz'in doğu kesimleri özellikle çok fazla tozla mücadele edebilir. Ancak tozun ülkemizden bahar aylarında tamamen uzaklaşması söz konusu değil yine az miktarlarda olsa toz bulunuyor. Pazar günü itibariyle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok yoğun toz bekleniyor diğer bölgelerde daha hafif miktarlarda daha az miktarlarda toz olabilir. Salı 18:00 ve çarşamba çok erken sabah saatlerine kadar toz miktarı azalsa da ve 1 Mayıs çarşamba İstanbul'da toz beklenmese de ve Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da hafif toz beklense de Güneydoğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde çok yoğun toz bekleniyor."

TOZLA BERABER BAKTERİ VE VİRÜSLER GELİYOR!

Toz taşınımının insan sağlığına da ciddi zararları var. Özellikle akciğerlere yerleşen toz, boğaz tahribatına neden olur. Demirhan, tozla beraber bakteri ve virüslerin de arttığını belirtti.

Ünlü uzman dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:

"Tozun yoğun olduğu şu günlerde solunum yolları hassas olan vatandaşların kendisini koruması dışarı çıkmaması ya da maskeyle çıkması ve çöl tozlarının solunum yollarından içeri girmesini engellemesi gerekli. Çöl tozları ile birlikte Arap ve Afrika üzerindeki bakteri ve virüsler de bizim atmosferimize taşınır. Bunlar insan sağlığı açısından tehlikelidir. Ancak bitkilere gübre etkisi yapar. Örneğin Amazon ormanlarının bu kadar gür ve sık bitki örtüsüne sahip olmasının en önemli nedeni çöl tozlarıdır."