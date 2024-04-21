Güneşli günler başladı ama kısa bir mola var! Meteoroloji yağmurların vedası için saat verdi

21 Nisan 2024 07:08 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 08:10

Bir süredir yurdun muhtelif bölgelerinde yer yer görülen yağışlar yurdu bugün terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre tüm Türkiye akşam saatlerinde bulutsuz bir gökyüzüne bakacak.

Uzman değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniya çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerin bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinden batıya doğru hareket eden yağışlı havanın akşam saatlerinde sınırların dışına çığkacağı tapmin ediliyor.

Buna karşınz, Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesinin devam ettiği uyarısında bulunuyor.

HAVA DURUMU İSTANBUL'DA TEBESSÜM ETTİRİCİ

Son birkaç gündür İstanbul'a serinleten yağışlar, sabahın erken saatlerinden itibaren şehri terk etti. Yer yer bulutlu olsa da parlak bir gökyüzüne "günaydın" diyen Megakent'te sıcaklık değerlerinin 3-5 derece çıkması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteorolojik verilere göre Başkent Ankara sakinleri, bugün parçalı ve az bulutlu bir hava geçirecek. Kentteki sıcaklık beklentii 20 derece civarında.

İZMİR HAVA DURUM

Ege'nin incisi İzmir'de, gözlemlere göre, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. 22 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklığı, ceket ve montları çıkarttıracak.

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