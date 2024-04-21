Güneşli günler başladı ama kısa bir mola var! Meteoroloji yağmurların vedası için saat verdi
Bir süredir yurt genelinde yer yer etkili olan yağışlı hava durumu yavaş yavaş veda ediyor. Meteoroloji'nin son raporuna göre yurdun batısındaki küçük bir bölge hariç yağmurlu hava, yerini açık bir gökyüzüne bırakıyor. Ancak bazı iller, yağışlara veda için akşam saatlerini bekleyecek. İşte 21 Nisan 2024 hava durumu raporu...
Bir süredir yurdun muhtelif bölgelerinde yer yer görülen yağışlar yurdu bugün terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre tüm Türkiye akşam saatlerinde bulutsuz bir gökyüzüne bakacak.
Uzman değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniya çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerin bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinden batıya doğru hareket eden yağışlı havanın akşam saatlerinde sınırların dışına çığkacağı tapmin ediliyor.
Buna karşınz, Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesinin devam ettiği uyarısında bulunuyor.
HAVA DURUMU İSTANBUL'DA TEBESSÜM ETTİRİCİ
Son birkaç gündür İstanbul'a serinleten yağışlar, sabahın erken saatlerinden itibaren şehri terk etti. Yer yer bulutlu olsa da parlak bir gökyüzüne "günaydın" diyen Megakent'te sıcaklık değerlerinin 3-5 derece çıkması bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU
Meteorolojik verilere göre Başkent Ankara sakinleri, bugün parçalı ve az bulutlu bir hava geçirecek. Kentteki sıcaklık beklentii 20 derece civarında.
İZMİR HAVA DURUM
Ege'nin incisi İzmir'de, gözlemlere göre, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. 22 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklığı, ceket ve montları çıkarttıracak.
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
- DENİZLİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
- ADANA °C, 25°C Kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde parçalı bulutlu.
- ANTALYA °C, 22°C Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
- BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
- AMASYA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam az bulutlu.
- ERZURUM °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşem açık.
- MALATYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
- DİYARBAKIR °C, 26°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 24°C Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 27°C Az bulutlu ve açık