Güvercinler drona böyle çarptı

16 Mart 2024 11:32 - Güncelleme : 16 Mart 2024 11:37

İhlas Haber Ajansı Tokat muhabiri Yasin Kıras, Tokat’ın Niksar ilçesinde dron ile haber çekimi yaparken ilginç bir olay yaşadı. Kıras, tarihi bir köprüyü havadan görüntülemek için dronunu havalandırdı. Bu sırada yakındaki bir caminin kubbesinde bulunan güvercin sürücü toplu halde drona çarptı.

DRON TAKLA ATTI

Bu anlar dronun kamerasına yansıdı. Muhabirin dikkati ve hızlı hareket etmesi dronun düşmesini engelledi. İlginç olayda dronun pervanelerinde hasar oluştu.

Yaşadığı olayı anlatan İhlas Haber Ajansı Tokat Muhabiri Yasin Kıras, “Bir haber için Niksar ilçesine gelmiştim. Buradaki köprüyü çekerken cami kubbesinde bulunan kuşlar dron sesinden etkilendi ve drona saldırmaya başladı. O anda bir kuş drona vurdu ve kayıttayken dron takla attı. Allahtan dron yere düşmedi. Düşmediği için de mutluyum.” dedi.