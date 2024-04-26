Hacca gitmek için günlerdir pedal çeviriyorlar: Fransa'dan yola çıktılar, Tekirdağ'a ulaştılar

26 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:11

Fransa'da yaşayan 24 yaşındaki Housnı Bedis ve 26 yaşındaki Boudia Sami bisikletiyle Hacca gitmek için yola çıktı. Mekke'yi görmek için çok heyecanlı olduklarını söyleyen ikili geçtiğimiz hafta Tekirdağ'a ulaştı. İkili kent merkezinde bir süre dinlendikten sonra İstanbul'a geçti.

Housnı Bedis, Mekke'yi görmek için yola çıktıklarını söyledi.

"MEKKE'Yİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Yolculuğa ilk başladıklarında biraz zorlandıklarını aktaran Bedis, "İlk 2 hafta çok zordu ama sonra kolay geldi. Gittikleri ülkelerde insanlar bizi güzel karşılıyor. Bizleri en iyi karşılayan Bosna Hersek ve Türkiye'deki insanlar oldu. Buralarda çok sıcak insanlar var. Türkiye yolculuğumuz 3 hafta sürecek. Mekke Müslümanlar için önemli bir yer orayı gidip görmek lazım." dedi.

"YOLCULUKTA SIKINTI YAŞAMIYORUZ"

Boudia Sami de Türkiye'de insanların kendilerini çok iyi karşıladığını ifade etti.

Herkesin kendilerine yardımcı olmaya çalışmasının çok güzel olduğunu belirten Sami, "Yolculukta sorun yaşamıyoruz. Çünkü insanlar bize yardım ediyor. Mekke Müslümanlar için değerli bir yer olduğu için oraya gitmek istedik." diye konuştu.

Bedis ve Sami Türkiye'deki yolculuklarının ardından Suriye'deki savaş nedeniyle uçakla Ürdün'e geçerek daha sonra geri kalan yolu yine bisikletleriyle tamamlayarak Mekke'de hac ibadetini yerine getirmeyi planlıyor.