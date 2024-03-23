Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Mart hava durumu...

23 Mart 2024 05:48 - Güncelleme : 23 Mart 2024 05:49

Mart ayının sonlarına yaklaşırken, Türkiye soğuk günlerini yaşıyor. Bazı bölgelerde sıcaklıklar eksilere düşerken, kar ve sağanak uyarısı peş peşe geliyor. Soğuk hava don olaylarını da beraberinde getiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri ve Karaman çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SEL, SU BASKINI VE TİPİYE DİKKAT!

Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batman, Siirt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) uyarı yapıldı.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

İŞTE 23 MART İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 16°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Anadolu Yakası sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 14°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 10°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Toroslar ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri ve Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri ile yarın (Cumartesi) aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -6°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARABÜK 2°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 6°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT 0°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS -3°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 0°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİİRT 4°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu