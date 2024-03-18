Hakan Fidan 7 Şubat MİT krizi hakkında ilk kez konuştu

18 Mart 2024 22:57 - Güncelleme : 18 Mart 2024 23:04

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Şubat MİT kriziyle ilgili o dönem yaşananları ilk kez anlattı. "MİT’in başına geldiğimde FETÖ’nün sarmaşık gibi sistemi sardığını gördük" diyen Fidan FETÖ'nün planlarını nasıl ortaya çıkardıklarını anlattı.

Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında dış politika gündemini değerlendirdi, soruları yanıtladı. Fidan açıklamalarında güvenlik sorunu ve FETÖ sorunu başta olmak üzere önemli konulara değindi.

Irak'taki terörle mücadeleye değinen Fidan, "Bizim arzumuz Süleymaniye'deki arkadaşlarımızın yol yakınken hatalarından geri dönmesi, Türkiye'yle dostluklarını, tarihte olduğu gibi bugün de perçinlemeleri ve ortak geleceğe bizim beraber hareket etmemiz." ifadelerini kullandı.

Fidan, Erbil, Süleymaniye, Bağdat, Kerkük ve Musul'da "geleceği hep beraber" kuracaklarını, burada terör örgütlerine yer olmadığını belirterek, "Bunları artık bizim sistem dışına atmamız lazım. Bunlar kullanım ömrü tamamlanmış örgütler. Sözünü ettiğim şehirler, kültürler kadim kültürler ve daha önce bu türden tehditlerin üstesinden geldiler, inşallah bundan sonra da gelecekler." diye konuştu.

İleri tedbirlerin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Fidan, şöyle yanıt verdi:

"Siz benim düşmanıma destek verdiğiniz sürece ne yapmamı bekliyorsunuz? Bu konuda açığız. Bu düşmanın senden istifade etmesinin yolunu engellemek benim görevim. Ben bunu yapacağım. Bunu yaparken de sana hile tuzak kurmuyorum, yüzüne söylüyorum. Bundan vazgeç, çünkü bu senin lehine değil, kimsenin lehine değil. Süleymaniye'deki halk Türkiye'nin dostu olan bir halk. Terör örgütüyle işi olabilecek bir halk değil."

Bakan Fidan, "Süleymaniye’deki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) liderliği ve onu oluşturan ekibin PKK ile olan ilişkileri, samimiyeti bizim için bir problem olmanın ötesinde artık ulusal bir güvenlik tehdidi olmuştur." dedi. Fidan, "Türkiye bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli bir şekilde kullanma konusunda kararlı." şeklinde konuştu.

7 ŞUBAT MİT KRİZİ HAKKINDA KONUŞTU

7 Şubat MİT krizi hakkında ilk kez konuşan Hakan Fidan şunları söyledi:

“7 Şubat krizi FETÖ'nün kendisini açığa çıkarttığı sisteme karşı niyetini belli ettiği ilk büyük operasyonlardan biri. MİT’in başına geldiğimde sistemi FETÖ’nün zehirli bir sarmaşık gibi ele geçirdiğini gördük. Bizim paralel devlet dediğimiz meşru devletten bağımsız bir çaba vardı, bu görülüyordu. 7 Şubat’tan bir-bir buçuk ay önce 28 Aralık 2011’de MGK vardı. Biz o toplantı sırasında kimse beklemiyorken Sayın Erdoğan’ın hem konutuna hem ofisine TİM gönderdik e dinleme cihazlarını bulduk. FETÖ’nün yaptığını anladık. Ama ilan etmedik. Sayın Erdoğan çok büyük lider. Acele etmedi. Bekledi. Çünkü her yerdelerdi. Ancak örgüt böcekleri yakaladığımızı ve olayı çözdüğümüzü bir şekilde duydu. Ocak ayında Uludere olayı yaşandı. Hemen suçu bize atmak istediler. Ön almak niyetindelerdi. MİT’i hedef aldılar. Amaç halkın nezdinde bizi ve kurumu itibarsızlaştırmaktı. Bu süreç 7 Şubat’a uzandı. Aslında biz arka planda ‘Milli Mücadele’ dediğimiz dönemi başlatmıştık.”