Hakan Fidan "Kurtlar Vadisi" ile ilgili konuştu! En merak edilen soru soruldu

18 Mart 2024 00:55 - Güncelleme : 18 Mart 2024 01:11

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı Bursa'da Gençlik Aşkıyla programında hakkında en merak edilen sorulara cevap verdi. Fidan internet efsanesi haline gelen Kurtlar Vadisi ile ilişkilendirilen caps'lerle ilgili de ilk kez konuştu. Sosyal medya miti haline gelen iddialardan birisi de Polat Alemdar karakterinin Hakan Fidan'dan esinlenerek yazıldığıydı.

Fidan hakkında dolaşan capslerle ilgili soruya gülerek, "Zaman zaman benimle ilgili caps'leri gösteriyorlar. Çok fazla Kurtlar Vadisi... İnsan 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olduğu zaman artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık ona bir şey demiyorum, yapacak bir şey yok. Kaderimiz..." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'ya yaptığı ziyaretinde yoğun ilgili gördü. Fidan Mudanya sahilinde adım atmakta güçlük çekti. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmayan Bakan Fidan, fotoğraf çektirerek sohbet etti.