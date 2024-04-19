Hakkari'de belgesel tadında görüntüler: Kartpostalları aratmadı

19 Nisan 2024 09:44 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:03

Hakkari'de karların erimesiyle her yer yeşile büründü. Üreticiler de hayvanlarını yemyeşil yaylalarda otlatmaya çıkardı. Kış boyuncu kuru otlarla beslenen hayvanlar büyük sevinç yaşadı.

AFRİKA'YI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Yüksekova’nın meralarında, dağlarında ve ovada otlanmaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu. Ovada yeşillik içinde otlanan koyunların yanı sıra ineklerin Nehil Sazlığı’nda otlatılması ise Afrika’da çekilen bufalo sürüsünü andırıyor.

İlkbaharın gelmesine sevinen Fehmi Atsız isimli çiftçi, “Malum karlar yeni yeni eriyor ve yeşillik çıktı. Biz de artık hayvanlarımızı meraya, ovaya çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 6 aydır hayvanlarımızı içeride besliyorduk. Şükür şu an bahar başladı ve hayvanlarımızı dışarıya çıkartıyoruz. Buna seviniyoruz. İnşallah bu sene kuraklık da yaşanmaz. Bu sene en güzel tarafı ise baya yağışlar oldu. Allah böyle bollukla devam ettirsin” dedi.