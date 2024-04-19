Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Hakkari'de belgesel tadında görüntüler: Kartpostalları aratmadı
19 Nisan 2024 09:44 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:03

Hakkari'de belgesel tadında görüntüler: Kartpostalları aratmadı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karların erimesiyle Nehil Sazlığı'nda kaydedilen görüntüler hayran bıraktı. Görüntüler Afrika'yı andırdı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de karların erimesiyle her yer yeşile büründü. Üreticiler de hayvanlarını yemyeşil yaylalarda otlatmaya çıkardı. Kış boyuncu kuru otlarla beslenen hayvanlar büyük sevinç yaşadı. Hakkari'de belgesel tadında görüntüler: Kartpostalları aratmadı - 1. Resim

AFRİKA'YI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER 

Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Yüksekova’nın meralarında, dağlarında ve ovada otlanmaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu. Ovada yeşillik içinde otlanan koyunların yanı sıra ineklerin Nehil Sazlığı’nda otlatılması ise Afrika’da çekilen bufalo sürüsünü andırıyor.Hakkari'de belgesel tadında görüntüler: Kartpostalları aratmadı - 2. Resim

İlkbaharın gelmesine sevinen Fehmi Atsız isimli çiftçi, “Malum karlar yeni yeni eriyor ve yeşillik çıktı. Biz de artık hayvanlarımızı meraya, ovaya çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 6 aydır hayvanlarımızı içeride besliyorduk. Şükür şu an bahar başladı ve hayvanlarımızı dışarıya çıkartıyoruz. Buna seviniyoruz. İnşallah bu sene kuraklık da yaşanmaz. Bu sene en güzel tarafı ise baya yağışlar oldu. Allah böyle bollukla devam ettirsin” dedi.Hakkari'de belgesel tadında görüntüler: Kartpostalları aratmadı - 3. ResimHakkari'de belgesel tadında görüntüler: Kartpostalları aratmadı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...