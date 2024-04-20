Hakkari'de heyelan faciası! Küçükbaş hayvanlar toprak altında kaldı

20 Nisan 2024 07:40 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 08:21

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde küçükbaş hayvanların bekletildiği ağılın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan köy sakinleri, olayın yaşandığı bölgede birçok hayvanın toprak altında kaldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dağın yamacından kopan toprak yığınının altında kalan hayvanların çıkarılması için iş makinesi yardımıyla çalışma başlattı.