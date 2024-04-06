Halk otobüsü aydınlatma direğine daldı! Bölgede can pazarı: 16 yaralı

06 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:48

Halk otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Halk otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Bayram tatili için yola çıkanlara uyarı: Trafik kaza kara noktalarına dikkat!

Bayram tatili için yola çıkanlara uyarı: Trafik kaza kara noktalarına dikkat!

Düzce'nin Beyköy beldesinde halk otobüsü kontrolden çıkıp aydınlatma direğine daldı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Sadık Ç. idaresindeki 81 DS 408 plakalı Beyköy Belediyesi Özel Denetimli Halk Otobüsü, 1. Cadde'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif yaralanan 16 kişi, hastaneye götürüldü. Yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANDI

Olay nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, otobüsünün kaldırılmasının ardından normale döndü. Beton elektrik direğinde tellerdeki zarar için ekipler onarım çalışması yaptı.

Öte yandan trafik kazasıyla ilgili de inceleme başlatıldı.