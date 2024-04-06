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06 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:48

Halk otobüsü aydınlatma direğine daldı! Bölgede can pazarı: 16 yaralı

Düzce'de kontrolden çıkan özel halk otobüsü elektrik direğine çarptı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Düzce'nin Beyköy beldesinde halk otobüsü kontrolden çıkıp aydınlatma direğine daldı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Sadık Ç. idaresindeki 81 DS 408 plakalı Beyköy Belediyesi Özel Denetimli Halk Otobüsü, 1. Cadde'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Halk otobüsü aydınlatma direğine daldı! Bölgede can pazarı: 16 yaralı - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif yaralanan 16 kişi, hastaneye götürüldü. Yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Halk otobüsü aydınlatma direğine daldı! Bölgede can pazarı: 16 yaralı - 2. Resim

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANDI

Olay nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, otobüsünün kaldırılmasının ardından normale döndü. Beton elektrik direğinde tellerdeki zarar için ekipler onarım çalışması yaptı.

Halk otobüsü aydınlatma direğine daldı! Bölgede can pazarı: 16 yaralı - 3. Resim

Öte yandan trafik kazasıyla ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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