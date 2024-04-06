Halk otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

06 Nisan 2024 12:22 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:24

Bayram tatili için yola çıkanlara uyarı: Trafik kaza kara noktalarına dikkat!

Bayram tatili için yola çıkanlara uyarı: Trafik kaza kara noktalarına dikkat!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Halk otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

AYNI YÖNE GİDERKEN ÇARPIŞTILAR

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Kızıltepe çevre yolu üzeri Şenyurt köyü kavşağında meydana geldi. Plakası belirlenemeyen tır ile aynı istikamete doğru seyir halinde olan plakası belirlenemeyen halk otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.