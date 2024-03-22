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Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 10:31 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:23

Hamza Dağ'dan esnafa müjde: Yenileme zamanı geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sahuru yaptığı balık halinde esnafa müjde verdi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sabahın ilk saatlerinde Buca ilçesinde bulunan İzmir Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti.

Hamza Dağ'dan esnafa müjde: Yenileme zamanı geldi - 1. Resim

Hal esnafı tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Dağ, mezata katılarak bir kasa balık da satın aldı. Hal esnafını tek tek ziyaret ederek sohbet eden Hamza Dağ, esnafın sorunlarını da dinledi.

Hamza Dağ'dan esnafa müjde: Yenileme zamanı geldi - 2. Resim

 

ESNAFA 'YENİLEME' MÜJDESİ

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Hamza Dağ, seçimlerin ardından başkan seçildiği takdirde birçok önemli projeyi hayata geçireceklerini söyledi ve hal esnafına müjde verdi.

Hamza Dağ'dan esnafa müjde: Yenileme zamanı geldi - 3. Resim

Dağ, "Balıkçı halinin artık yenilenme zamanı geldi. Otogar, sebze meyve hali ve burası 90’larda yapıldı. İnşallah biz görev süremiz boyunca gerek yenileme, gerek yeni bir hal inşası konusunda gerekli adımları atacağız. Buranın trafiğini rahatlatmak adına da buradan otobana çıkış ile rahatlatma işlemini yapacağız" açıklamasında bulundu.

Hamza Dağ'dan esnafa müjde: Yenileme zamanı geldi - 4. Resim

Esnaflarla hatıra fotoğrafı çektiren Hamza Dağ, daha sonra İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ve hal esnafıyla birlikte sahur yaptı.

Hamza Dağ'dan esnafa müjde: Yenileme zamanı geldi - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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