Hastane tuvaletinde skandal! Yıllarca izlemiş...

21 Nisan 2024 12:25 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:26

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi skandal bir olayla gündeme geldi. Hastanenin tuvaletine bırakılan çantayı fark eden hemşirenin durumu polise ihbar etmesi sonucu, bir gizli kamera düzeneği ortaya çıktı.

Polis ekipleri, içinde gizli kamera düzeneği bulunan çantayı tuvalete bırakan kişinin kimlik tespitini yaptı.

YAKLAŞIK 3-4 YIL BOYUNCA KAYDETMİŞ

Nöbetçi savcıdan alınan talimat doğrultusunda, şüpheli T.Ö. (52) gözaltına alındı. T.Ö. sorgusunda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanmak suretiyle oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler aldığını itiraf etti.

Sorgusunda bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu beyan eden T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiği yönünde savunma yaptı.

T.Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.