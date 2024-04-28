Hatay'da gökyüzünde esrarengiz görüntü: "Sanki takım elbise giyip havada asılı kalmışlar"

28 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 09:47

Meteoroloji uyarmıştı... Fırtına ve dolu hayatı felç etti

Meteoroloji uyarmıştı... Fırtına ve dolu hayatı felç etti

Dün Muş'ta gökyüzünde beliren ilginç cisimler bu kez de Hatay semalarında belirdi. Esrarengiz 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

"TAKIM ELBİSE GİYMİŞ ADAM GİBİ"

Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi. Gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, o cisimleri ilk gördüğümdeki şoku ve heyecanını gizleyemediğini belirtti.

Havaya baktığında 3 cisim gördüğünü ve heyecanlandığını belirten Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim” ifadelerini kullandı.