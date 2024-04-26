26 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:09
Hatay'da ormanlara girişler yasaklandı
Hatay'da 6 ay sürecek ormanlık alanlara yasak başladı. 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında giriş yapılamayacak.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlık alanlara 6 ay boyunca girişlerin yasaklandığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yapılamayacak.
VATANDAŞLARA UYARI GELDİ
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 25 Nisan 2024 tarihinde toplanan Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun kararı uyarınca Hatay il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında yasaklanmıştır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı