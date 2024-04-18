Hava durumu raporuna bakmadan hafta sonu plan yapmayın! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

18 Nisan 2024 06:48 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 06:48

Bu mevsim ilkbahar oldukça sıcak geçiyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin ortalama 3-5 derece üzerinde seyrediyor. Hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü nisan ayının sonu yaklaşırken sıcaklıkların 30 derecenin de üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Buna karşın kuzey, iç ve batı kesimler birkaç günlüğüne serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Özellikle Kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi oldukça yüksek ihtimal. Yağışların Trakya'da Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (18 NİSAN HAVA DURUMU)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Osmaniye, Hatay, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji raporuna göre yarından (19 Nisan Cuma) itibaren Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Hafta sonu hava durumu tahminlerine göre ise yağışlar yine batı ve iç bölgelerde etkili olacak. Cumartesi günü (20 Nisan) yurdun iç ve batı kesimlerde genellikle yağış alan bölgelerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi de bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına inecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 21°C

seviyesinde olacak.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da önümüzdeki bugün ve yarın yağış yok. Ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak ihtimali çok kuvvetli. Ankara'da bugün sıcaklığın 26 derece civarında olması bekleniyor

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir hafta sonu hava durumu ise tıpkı İstanbul gibi gök gürültülü sağanak yağışlı gözüküyor. Kentteki sıcaklık ortalaması ise 27 derece civarında.