20 Nisan 2024 16:57 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:58
Havada büyük panik: THY uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı!
THY'nin İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağında korku dolu dakikalar yaşandı. Kokpit camı çatlayan uçak İstanbul Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. Kokpit camı çatlayan uçak, İstanbul Havalimanı'na geri döndü.
Uçak saat 09.10'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.
YOLCULAR BAŞKA BİR UÇAKLA GÖNDERİLECEK
THY uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından uçak camı değiştirilmek üzere bakıma alınırken, yolcular camı çatlayan uçağın yerine tahsis edilen yeni uçakla Sivas’a gönderilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı