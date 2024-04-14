Orta Doğu'nun zehirli yılanı o ilimizde ortaya çıktı! 1 metre uzunluğunda

14 Nisan 2024 16:16 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:31

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Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Zehirli kocabaş yılanı Elazığ’da görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Alacakaya'nın Halkalı köyünde gezintiye çıkan bir kişi kayalık alanda kocabaş yılanını fark etti. Bunun üzerine şahıs, cep telefonu ile o anları görüntüledi.

BOYU YAKLAŞIK 1 METRE

Yakından görüntülenen türün yaklaşık bir metre uzunluğu olduğu gördü. Yılan daha sonra gözden kayboldu.

Yaban hayatı için önemli olan yılan türünün daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da görüldüğü ve yarı zehirli olduğu öğrenildi.