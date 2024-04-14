14 Nisan 2024 16:16 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:31
Orta Doğu'nun zehirli yılanı o ilimizde ortaya çıktı! 1 metre uzunluğunda
Daha çok Orta Doğu bölgesinde görülen zehirli kocabaş yılanı Türkiye'de ortaya çıktı. Yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Zehirli kocabaş yılanı Elazığ’da görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Alacakaya'nın Halkalı köyünde gezintiye çıkan bir kişi kayalık alanda kocabaş yılanını fark etti. Bunun üzerine şahıs, cep telefonu ile o anları görüntüledi.
BOYU YAKLAŞIK 1 METRE
Yakından görüntülenen türün yaklaşık bir metre uzunluğu olduğu gördü. Yılan daha sonra gözden kayboldu.
Yaban hayatı için önemli olan yılan türünün daha çok Orta Doğu ve Orta Asya'da görüldüğü ve yarı zehirli olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı