Herkes AK Partili zannediyordu... Hakan Ural desteklediği partiyi açıkladı

15 Nisan 2024 16:05 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:55

Sunucu Hakan Ural, katıldığı bir televizyon programında İran-İsrail arasına yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Ural'ın konuyla alakasının olmadığını düşünen birçok kişi sosyal medya üzerinden Ural'ı eleştirmişti.

Ural, kendisine yönelik tepkilere ve eleştirilere cevap verdi. Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde yapıldığını aktardı.

"TOPYEKÜN BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIM"

Sosyal medya üzerinden topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Ural, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'u seçim dönemi desteklediği için yapılan eleştirilere de cevap verdi.

Yerel seçimlerde hizmet odaklı bir tercih yaptığını aktaran Ural, seçimden sonra görüşlerinin değişmediğini belirtti.

DESTEKLEDİĞİ PARTİYİ AÇIKLADI

Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Ural, kendi görüşlerine en yakın partinin tahmin edilenin aksine AK Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu dile getirdi.