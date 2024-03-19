Herkes Marmara'ya bakıyordu... Ünlü deprem uzmanı bir yeri daha işaret etti 

19 Mart 2024 02:54 - Güncelleme : 19 Mart 2024 02:56

Türkiye'nin önemli deprem uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldığı bir canlı yayında, ülkedeki deprem tehlikesinin çoğunlukla Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan kaynaklandığını belirtti. Bu fay hattı, Bingöl Karlıova'dan başlayarak İzmit Körfezi, Marmara Denizi'nin kuzeyi ve Saroz Körfezi'ne kadar uzanan 1500 kilometrelik bir alana yayıldığını belirten Ersoy, özellikle İstanbul ve çevresinin deprem riski hakkında konuşulurken, Bolu'dan itibaren fayın dallandığını ve güneye doğru uzanan kollarının olduğunu vurguladı.

Gemlik Körfezi, Kapıdağ Yarımadası ve Çanakkale'ye kadar uzanan bu kolların yanı sıra, bölgedeki göllerin çevresinde de birçok fay hattının varlığına dikkat çeken Ersoy, geçmişte güney kolda meydana gelen önemli depremlere işaret etti.

"ÖNEMLİ BİR DEPREM RİSKİ DAHA VAR"

Ersoy, son dönemde yapılan çalışmalar sonucu Bursa'nın Yenişehir ile Kayapa bölgeleri arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir fay hattının tespit edildiğini açıklarken, "Mesela 1953’te Yenice Gönen depremi vardı 7,2, hemen yanında Manyas Depremi vardı, biraz daha doğuda Sakarya’da 1967’de deprem oldu. Bu bize gösteriyor ki; biz kuzeyi konuşuyoruz ama güney kolda yani Çanakkale’nin Bursa’nın şu kısımdaki yaşayan ya da yerleşim alanlarındaki tüm yerlerin önemli bir deprem riski daha var." dedi.

"DEPREM 100 YIL BEKLEMEYECEK"

"Depremler sık sık tekrar ediyorsa o zaman artık o büyük İstanbul ya da büyük Marmara depremi yakınlaştı mı demek oluyor?" sorusunu cevaplayan Ersoy şunları söyledi:

"Evet, çünkü kuzey koldaki enerji gerilimi zaten doldu. Yani şu anda da olabilir, on yıllar içerisinde de olabilir. Ama 100 yıl beklemeyecek bir deprem. Bu depremin de 7 üzerinde olacağını defalarca söyledik zaten. Tabii bu başlık altında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de deprem beklenebilir. Mesela Ege bölgesinde. Tüm Ege bölgesinde yerleşim alanlarında deprem olabilir."

11 ŞEHİRDE UZUN SÜRE DEPREM BEKLENMİYOR

"6 Şubat depremi 11 ilde etkilemişti ama bu bölgede yeniden deprem olur mu?" sorusuna cevap veren Ersoy, "Kişisel fikrim Hatay’dan Kahramanmaraş’a, Adıyaman'a doğru giden 300 km’lik hat boyunca büyük bir depremi uzun süre beklemiyorum. Ama Kahramanmaraş-Elbistan depreminin komşu alanları biraz riskli olabilir.

Gerilim transfer olur. Mesela Malatya’da, Adana’nın kuzeyindeki fay zonlarında olabilir. Süre veremeyiz ama teknik olarak buraların enerjinin transfer olduğu yerler." diye konuştu.