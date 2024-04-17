17 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:42
Heyelan saniye saniye kameraya yansıdı
Van Yüksekova kara yolunun kapanmasına yol açan heyelan saniye saniye kameraya yansıdı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeniköprü mevkiinde meydana gelen heyelan, saniye saniye kameraya yansırken, yol ise ulaşıma kapandı.
Van-Yüksekova kara yolu üzerindeki Yeniköprü mevkiinde heyelanla birlikte yola kaya parçaları indi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yaşananlar ise sürücüler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı