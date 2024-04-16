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16 Nisan 2024 11:02 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:02

Hindistan'da dehşet! Tekne alabora oldu: 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde teknenin alabora olması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hindistan&#039;da dehşet! Tekne alabora oldu: 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Cammu Keşmir'e bağlı Srinagar kentindeki Jhelum Nehri'nde yapım aşamasındaki köprünün ayağına çarpan tekne alabora oldu.

4'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, alabora olan teknedeki 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Eyalet Afet Müdahale Gücünün (SDRF) kayıplara yönelik arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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