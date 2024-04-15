Hükümlülere ve yakınlarına müjde! Yeni sistemle özgürce dolaşabilecekler

15 Nisan 2024 08:07 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 08:08

Adalet Bakanlığı, hükümlü ve hükümle yakınlarını sevindirecek yeni bir sistemi devreye alıyor. Uzun zamandır geliştirilmekte olan Biyometrik İmza Yöntemi ve Takip Sistemi (BİOSİS) üzerindeki çalışmalarda artık sona gelindi.

Dünya genelinde bir ilk olacak BİOSİS sayesinde, denetimli serbestlik altındaki 300 bin kişi, karakola giderek imza atma zorunluluğundan kurtulacak. Kısa süre içinde ihalesi gerçekleştirilecek ve Türkiye genelinde uygulamaya konulacak sistem hükümlülere serbestlik tanırken güvenlik açısından da daha etkili olarak görülüyor.

ALKOL KULLANIMINI DAHİ DENETLİYOR

Denetimli serbestlik tedbirlerinin daha etkin uygulanabilmesi için geliştirilen BİOSİS, elektronik izleme kapsamında 4 farklı alanda ünite kullanımına olanak tanıyacak:

Konutun terk edilmemesi Belirlenen yerlere gidilmesi veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi Alkol kullanımının izlenmesi Mağdur koruma üniteleri

300 BİN HÜKÜMLÜYE AYNI ANDA ERİŞECEK

Mevcut durumda, denetimli serbestlik altında yaklaşık 300 bin hükümlü bulunuyor. Buna karşın elektronik izleme kapasitesi şimdilik sadece 3 bin kişi ile sınırlı. Ancak BİOSİS ile 300 bin kişinin alnı anda elektronik olarak izlenmesi mümkün hale gelecek.

Hükümlülerin onayları alındıktan sonra, elektronik cihazlarına BİOSİS yüklenecek. Biometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak gerçekleştirilecek izleme sayesinde saha personeline duyulan ihtiyaç da büyük oranda azalacak.