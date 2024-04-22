Huzur veren haberlerin peşinde 54 yıl! Türkiye gazetesi doğum gününü kutluyor

22 Nisan 2024 08:00 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 08:26

"Gazetemiz Türkiye’nin başarılarla dolu bir yaş daha büyümesinin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz… Gazetemiz, müstesna konumuyla, değişmeyen sahibi ve yayın çizgisiyle medya sektörünün en istikrarlı yayın organıdır. Ülkemizin büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı en zor zamanlarda bile, gazetemiz ılımlı yayın politikasıyla, topluma güven telkin eden bir moral kaynağı oldu.

Son yıllarda bu durumun en çarpıcı örneklerini peş peşe yaşadık. Evet, Türkiye gazetesi sorumlu yayıncılık anlayışı ile toplumsal barışa daima büyük katkıda bulunuyor. 22 Nisan 1970’te, mütevazı ekonomik imkânlarla yayın hayatına başlayan Türkiye gazetesi, medya sektöründeki zorlu rekabet şartlarına rağmen, 54 yıl boyunca, istikrarlı ve kaliteli yayıncılık anlayışı ile Türk halkına başarıyla hizmet verdi.

Adını güzel ülkemizin isminden alan ve 54 yıllık yayın tarihi boyunca milleti incitecek tek satır yazmamış olan gazetemizin sloganı, okuyucusunun verdiği en değerli paye: “Huzur Veren Gazete”dir. Tahrik, kavga ve kışkırtıcı haber peşinde hiç koşmayan gazetemizin prensibi net:

Büyüklerin küçüklere rahatça uzatabileceği bir gazete olmak… Türkiye’de gazeteler ne yazık ki “muhalif olma” ya da “kavga ederek” prim yapma peşinde… Huzur ve sükûnet arayan insanımız, medyanın oluşturduğu yüksek tansiyon sebebiyle her geçen gün gazetelerden uzaklaşıyor.

Gelişmiş ülkelerde iki kişiye bir gazete düşerken, nüfusu 86 milyonu geçen ülkemizde toplam gazete tirajı 1 milyonu bulmuyor. Yani 20 kişiye bir gazete zor düşüyor.

Biz bu gerçeğin farkında olarak insanımıza istediği şeyi sunuyoruz: “Doğru haber, sağduyu ve huzur”.

Şunu önemle belirtelim ki, Türkiye gazetesi 54 yıl boyunca âdeta bir okul gibi, sayısız bilimsel ve kültürel yayın hizmetleri sundu. Gençlerimizin iyi yetişmesi için, gazetemizin verdiği seçkin kitap, dergi ve ansiklopedi ciltleri, bugün ülkenin dört bir tarafında evlerin kitaplığını dolduruyor. Büyük âlim ve rehber insanların hayatını doğru biçimde anlatan CD’ler bambaşka bir eğitim kaynağı oldu. Türkiye gazetesinin yayımladığı kitap ve ansiklopediler, dergi ve yöresel ekler, başlı başına bir kütüphane oluşturacak çaptadır.

Türkiye Çocuk dergisi ile büyüyen çocuklar, günümüzde yetişkin ve nitelikli, donanımlı insanlar olarak, bu ülkenin her yerinde ve her alanında çok önemli hizmetler vermekte...

Türkiye Gazetesi Takvimi, her sene milyonlarca vatandaşımızın duvarında, masasında; dakik bir rehber misali, zamanını programlamaktadır.

Türkiye gazetesinin doğması, büyümesi ve bugünlere gelmesinde en fazla emeği ve hizmeti geçmiş olan İhlas Holding’in kurucusu, merhum Enver Ören Ağabey’i bu vesile ile bir kere daha rahmetle ve şükranla yâd ediyoruz.

Yarınlarımıza dönük olarak, Türk toplumuna daha iyi hizmetler vermek için, Ahmet Mücahid Ören’in önderliğinde, Enver Ağabey’imizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğimize söz veriyoruz.

Hep beraber nice yıllara…"