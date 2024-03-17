İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama

17 Mart 2024 23:43 - Güncelleme : 18 Mart 2024 00:06

Trabzonspor'un mağlubiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girerek bazı taraftarların olay çıkarması hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada maç sonrası çıkan olaylara ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında bugün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."