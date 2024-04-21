Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İETT otobüsü cayır cayır yandı... İstanbul'da panikleten görüntü
21 Nisan 2024 07:50 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 08:11

İETT otobüsü cayır cayır yandı... İstanbul'da panikleten görüntü

İstanbul'un Sultanbeyli semtinde seyir halindeyken motoru alev alan İETT otobüsü, çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir süredir tartışmalara konu olan İETT otobüslerinde çıkan yangın vakalarına bir yenisi eklendi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, saat 6 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde seyreden bir İETT otobüsünün motor kısmından bir anla alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede büyüyen yangın aracın diğer bölmelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

İETT otobüsü cayır cayır yandı... İstanbul'da panikleten görüntü - 1. Resim

NEYSE Kİ YOLCU YOKTU!

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın esnasında otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Buna karşın aracın isli bir hurda yığınına dönmüş görüntüsü endişe verdi.

Öte yandan olay nedeniyle bir süre kapatılan Demokrasi Caddesi , aracın çekilmesinin ardından  trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...