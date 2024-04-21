İETT otobüsü cayır cayır yandı... İstanbul'da panikleten görüntü

21 Nisan 2024 07:50 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 08:11

İstanbul'da bir süredir tartışmalara konu olan İETT otobüslerinde çıkan yangın vakalarına bir yenisi eklendi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, saat 6 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde seyreden bir İETT otobüsünün motor kısmından bir anla alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede büyüyen yangın aracın diğer bölmelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

NEYSE Kİ YOLCU YOKTU!

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın esnasında otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Buna karşın aracın isli bir hurda yığınına dönmüş görüntüsü endişe verdi.

Öte yandan olay nedeniyle bir süre kapatılan Demokrasi Caddesi , aracın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.