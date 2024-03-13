İftar saati öncesi feci kaza! Tıra ok gibi saplandı

13 Mart 2024 19:59 - Güncelleme : 13 Mart 2024 20:20

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Mustafa Alper kontrolündeki otomobil, E.Y. idaresindeki tıra adeta arkadan çarptı. Feci kazada otomobil, tıra adeta ok gibi saplandı.

Feci kazada Mustafa Alper, tıra o gibi saplanan otomobilin içinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEM BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Alper’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Alper’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.