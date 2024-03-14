İftara yetişme telaşında İstanbul'da trafik çilesi! Metrobüs ve yolda son durum

14 Mart 2024 18:51 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:52

İstanbul'da Ramazan ayının başlamasıyla akşam saatlerinde trafik giderek katlanıyor. Metrobüs, otobüs gibi hatların yoğunluğunun yanı sıra araçların kullandığı ana yolların da durma noktasına geldiği trafik haritasına yansıdı.

Oruçlarını açmak için iftar saatinde evlerine yetişmek isteyenler toplu taşıma araçlarını kullanmak isterken güçlükle binebildi.

Yenibosna metrobüs durağında da evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kalabalık nedeniyle yürüyemediği görüldü. Öte yandan trafik ise durma noktasına geldi.