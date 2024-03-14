14 Mart 2024 18:51 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:52
İftara yetişme telaşında İstanbul'da trafik çilesi! Metrobüs ve yolda son durum
İstanbul'da Ramazan ayının başlamasıyla iftara yetişmeye çalışan metropol halkının yollara akın etmesiyle trafik durma noktasına geldi. Görüntülere vatandaşların metrobüse binmekte güçlük çektiği yansıdı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da Ramazan ayının başlamasıyla akşam saatlerinde trafik giderek katlanıyor. Metrobüs, otobüs gibi hatların yoğunluğunun yanı sıra araçların kullandığı ana yolların da durma noktasına geldiği trafik haritasına yansıdı.
Oruçlarını açmak için iftar saatinde evlerine yetişmek isteyenler toplu taşıma araçlarını kullanmak isterken güçlükle binebildi.
Yenibosna metrobüs durağında da evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kalabalık nedeniyle yürüyemediği görüldü. Öte yandan trafik ise durma noktasına geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı