İki gündür her yerde aranan 15 yaşındaki öğrenci parkta bulundu

19 Nisan 2024 22:58 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 23:03

Bir drift attı 50 bin TL ceza yedi

Bir drift attı 50 bin TL ceza yedi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale yaşayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gözde Nehir Akbulut, bir süredir kaldığı ablasının evinden Perşembe sabahı okula gitmek için ayrıldı.

DURUMU HEMEN POLİSE BİLDİRDİLER

Okula gitmediğini öğrenen Nuray-Şinasi Akbulut çiftçi, kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.

PARKTA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan kayıp ihbarı sonrası Gözde'yi bulmak için arama çalışması başlattı. 15 yaşındaki Gözde Nehir Akbulut, polis ekiplerince Yeni Mahalle'deki bir parkta bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.