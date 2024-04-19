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19 Nisan 2024 22:58 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 23:03

İki gündür her yerde aranan 15 yaşındaki öğrenci parkta bulundu

Kırıkkale'de iki gündür aranan 15 yaşındaki lise öğrencisi Gözde Nehir Akbulut, polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları neticesinde Yeni Mahalle'deki bir parkta bulundu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İki gündür her yerde aranan 15 yaşındaki öğrenci parkta bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale yaşayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Gözde Nehir Akbulut, bir süredir kaldığı ablasının evinden Perşembe sabahı okula gitmek için ayrıldı.

İki gündür her yerde aranan 15 yaşındaki öğrenci parkta bulundu - 1. Resim

DURUMU HEMEN POLİSE BİLDİRDİLER

Okula gitmediğini öğrenen Nuray-Şinasi Akbulut çiftçi, kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.

İki gündür her yerde aranan 15 yaşındaki öğrenci parkta bulundu - 2. Resim

PARKTA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan kayıp ihbarı sonrası Gözde'yi bulmak için arama çalışması başlattı. 15 yaşındaki Gözde Nehir Akbulut, polis ekiplerince Yeni Mahalle'deki bir parkta bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki gündür her yerde aranan 15 yaşındaki öğrenci parkta bulundu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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