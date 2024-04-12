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12 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:14

İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’ın iki otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden meydana gelen kazada; iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücü A.S. ile beraberindeki 6 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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