İki otomobil çarpıştı, 2 çocuk annesi öğretmen hayatını kaybetti

17 Mart 2024 05:07 - Güncelleme : 17 Mart 2024 05:07

Aydın'ın Didim ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştı. Meydana gelen kazada ilçedeki özel bir okulda öğretmenlik yapan evli 2 çocuk annesi araç sürücüsü Esra U. (39), ağır yaralı şekilde yaralandı.

Ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Uygur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EŞİ POLİS MEMURU

Uygur’un eşinin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Uygur'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerinİ yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.