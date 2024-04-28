İkinci Patiswiss vakası! Müşterilere verilen cevaplar şoke etti: Küfür ve hakaretler havada uçuştu

28 Nisan 2024 14:46 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 14:58

Türkiye'de ikinci bir Patiswiss vakası yaşandı. Ankara'da bir otel sahibinin, bir site üzerinden işletmeyi şikayet eden müşterilerine verdiği cevaplar görenleri şoke etti.

MÜHÜRLENMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU

Ağza alınmayacak ifadeler kullanan otel sahibinin müşterilerine verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu. Otel sahibinin cevaplarını okuyan yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, yetkilere işletmenin mühürlenmesi için çağrıda bulundu.

İşte otel sahibinin müşterilerine verdiği o cevaplar...

PATISWISS OLAYI NEDİR?

Satın aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflü çıkmasına tepki gösteren bir vatandaş, yaşadığı durumu sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu paylaşıma sinirlenen Patiswiss’in CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, vatandaşa tepki çeken bir cevap verdi.

Tunaoğlu tüketiciye sert bir dille tepki göstererek dava açmakla tehdit etti. Tunaoğlu vatandaşa verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

“Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim"