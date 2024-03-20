İliç'teki maden faciasında yeni gelişme: 1 tutuklama daha

İfadesi alınan A.R.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İliç'teki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K, ifade için savcılığa çağırıldı.

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