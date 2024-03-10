İlk teravih namazı coşkusu! Camiler dolup taştı

10 Mart 2024 21:05 - Güncelleme : 10 Mart 2024 22:49

Ramazan ayı geldi. Yarın tutulacak ilk oruç öncesi bugün sahur öncesi ilk teravih namazları kılındı. Peygamberler şehri Şanlıurfa’da ilk teravih namazı kılındı. Şanlıurfa’da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camii’nde ilk teravih namazı kılındı. İlk teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı. Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kılınan namaz sonrası Balıklıgöl’de balıklara yem attı, yerleşkeyi gezerek dua etti.

CAMİLER DOLUP TAŞTI

Elazığ’da Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti.

Elazığ’da on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayan vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Namaz öncesinde din görevlileri, ramazan ayının önemi hakkında vaaz verdi. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Hatay'da ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Antakya ilçesinde 500 Konutlar Camisi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Kayseri'de ramazan ayının başlamasıyla tarihi Hunat Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

TARİHİ SİİRT ULU CAMİ'DE İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Siirt'te Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Teravih kılmak için Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla merkez Ulu Camii'yi dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi. Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi. Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

6 Şubat 2023'teki Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk teravih namazı eda edildi. Onikişubat ilçesinde Hasancıklı AFAD Yaşam Alanı'ndaki Şehit Piyade Er Emrullah Gülmez Konteyner Camisine gelen vatandaşlar teravih namazını kıldı.

AZERBAYCAN'DA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Komşu ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih namazı ile ramazanın coşkusunu yaşamaya başladı. Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde de ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

Camileri dolduran Azerbaycanlılar, namazın ardından İslam aleminin farklı bölgelerinde sıkıntı yaşayan Müslümanların huzur ve refaha kavuşması için dua etti.

BİRÇOK ARAP ÜLKESİNDE RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR

Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Ramazan ayı yarın başlıyor. Ürdün ve Umman’da ise Ramazan ayı Salı günü başlayacak.

Birçok Arap ülkesinde Ramazan ayının başlangıç günü belli oldu. Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Ramazan ayı hilalinin görülmesi ile Ramazan ayı yarın başlıyor. Ürdün ve Umman’da ise hilalin görülmemesi nedeniyle Ramazan ayı salı günü başlayacak.

MESCİD-İ AKSA'DA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Filistin’de Ramazan ayının yarın başlayacağının ilan edilmesinin ardından Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı.

Kudüs ve Filistin Baş Müftüsü Muhammed Hüseyin’in, Filistin’de Ramazan ayının yarın başlayacağını ilan etmesinin ardından Kudüs’te Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Müslüman Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.











