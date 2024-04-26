İmama kanlı pusu! Sabah namazına giderken öldürdü: Komşu gözaltında

26 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:49

Bahtsız firariler! Kazdıkları tünel çok kötü bir yere çıktı

Bahtsız firariler! Kazdıkları tünel çok kötü bir yere çıktı

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazına gittiği sırada av tüfeğiyle vuruldu. Cami avlusunda kanlar içinde kalan imam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırıya uğrayan imam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLİŞKİN İLK GÖZALTI: KARŞI KOMŞU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.