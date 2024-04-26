Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İmama kanlı pusu! Sabah namazına giderken öldürdü: Komşu gözaltında
26 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:49

İmama kanlı pusu! Sabah namazına giderken öldürdü: Komşu gözaltında

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah namazına giden imam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazına gittiği sırada av tüfeğiyle vuruldu. Cami avlusunda kanlar içinde kalan imam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Saldırıya uğrayan imam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  İmama kanlı pusu! Sabah namazına giderken öldürdü: Komşu gözaltında - 1. Resim

OLAYLA İLİŞKİN İLK GÖZALTI: KARŞI KOMŞU 

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.İmama kanlı pusu! Sabah namazına giderken öldürdü: Komşu gözaltında - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...