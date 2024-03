İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: "Sonucu bizi çok memnun edecek"

31 Mart 2024 22:19 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:31

2024 yerel seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı sürüyor. İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Murat Kurum'un oy oranları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Sandıkların yüzde 71'i açıldı. Ekrem İmamoğlu yüzde 50.34 oy alırken, Murat Kurum'un oy oranı 40.92 oldu.

"SONUÇ BİZİ ÇOK MEMNUN EDECEK"

İmamoğlu yaptığı konuşmada gençlere seslendi, teşekkür etti. İmamoğlu, "Partimizin umudu olan gençler, size ayrıca teşekkür ediyorum. Sizi sahanın her yerinde gördüğüm an kendi içimde de ayrı bir heyecan doğuyor. Verdiğimiz asil mücadele var ki, sandık mücadelesi eminim her noktada çok değerli görevler üstlendiniz. Genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 16 milyon insan için ortaya koyduğunuz mücadeleden gururla çıktınız. İnşallah sonucu bizi çok memnun edecek." dedi.