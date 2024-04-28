İneklerini otlatırken dehşeti yaşadı: Durumu ailesi fark etti

28 Nisan 2024 16:41 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:47

Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında meydana gelen olayda, ineklerini otlatan S.İ., otların arasından yürürken bacağını yılan soktu.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu ailesinin görmesi üzerine, olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.İ., ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.