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18 Nisan 2024 19:55 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 19:59

İnfiale neden olmuştu! Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı

Beyoğlu'nda bir kafede askeri kamuflajla müşterilere servis yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli, "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan tutuklandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kafe çalışanının müşterilere askeri kamuflajla servis yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasının ardından videoda servis yapan kişinin Y.J. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

İnfiale neden olmuştu! Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı - 1. Resim

TUTUKLANDI

Şüpheli Y.J. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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