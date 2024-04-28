İnşaat işçisinin feci ölümü: 6’ncı kattan zemine çakıldı

28 Nisan 2024 16:31 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:40

Sivas'ta yaşanan olayda; bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan 52 yaşındaki Fahri Arı, 6’ncı kattan dengesini kaybederek yere düştü.

Arı’nın düştüğünü gören işçiler, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

52 yaşındaki işçi, ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Fahri Arı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arı'nın cenazesi Adli tıp Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.