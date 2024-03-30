İnşaatta korkutan yangın! Alevler kısa sürede binayı sardı

30 Mart 2024 20:08 - Güncelleme : 30 Mart 2024 20:20

Gaziantep'te göçmen faciası: Ölü ve ağır yaralılar var!

Gaziantep'te göçmen faciası: Ölü ve ağır yaralılar var!

Kastamonu'da inşaat halindeki bir binada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay Abana ilçesinde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat halindeki binanın zemin katındaki inşaat malzemeleri bilinmeyen sebeple tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe yol açtı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bölgedekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.