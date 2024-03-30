30 Mart 2024 20:08 - Güncelleme : 30 Mart 2024 20:20
İnşaatta korkutan yangın! Alevler kısa sürede binayı sardı
Kastamonu'da inşaat halindeki bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken gökyüzünü de kara dumanlar kapladı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da inşaat halindeki bir binada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay Abana ilçesinde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat halindeki binanın zemin katındaki inşaat malzemeleri bilinmeyen sebeple tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe yol açtı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Bölgedekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı