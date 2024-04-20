20 Nisan 2024 01:17 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 01:19
İntihar etmek için 4'üncü kattan atladı, başka birinin üzerine düştü
Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. Kattan atlayan şahıs, cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştü. Olayda, 2 şahısta hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Olay, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Özkul Apartmanı’nın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahıs, intihar etmek için balkondan atladı.
Şahıs, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştü. Yaralanan 2 şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı