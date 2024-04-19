19 Nisan 2024 11:12 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:14
Irak ve Suriye’den Türkiye'ye sızan 5 DEAŞ’lı yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün Irak ve Suriye'deki faaliyet görevlerinde bulunup Türkiye'ye sızan şüpheliler yakalandı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Irak ve Suriye'de çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren 5 DEAŞ'lı şüpheli, Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.
ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI
36 personelden oluşan 16 ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla Suriye ve Irak’ta çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı