Irak ve Suriye’den Türkiye'ye sızan 5 DEAŞ’lı yakalandı

19 Nisan 2024 11:12 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:14

Irak ve Suriye'de çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren 5 DEAŞ'lı şüpheli, Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

36 personelden oluşan 16 ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla Suriye ve Irak’ta çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.