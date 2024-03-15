Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

15 Mart 2024 11:19 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:33

Türk ordusu güney sınırlarında yeni bir askeri operasyona hazırlanırken, Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."