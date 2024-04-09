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09 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:35

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece 6 Nisan'da bölgede öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber

MSB'nin açıklamasında, "6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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